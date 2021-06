Windows 11 už čoskoro?

Očakáva sa, že spoločnosť Microsoft predstaví ďalšiu verziu systému Windows na podujatí koncom tohto mesiaca. Pod názvom Windows 11 pôjde o prvú veľkú aktualizáciu systému Windows za posledných šesť rokov, okrem dvojročných aktualizácií funkcií, ktoré spoločnosť Microsoft zavádza do svojho súčasného operačného systému.

Pripravovaný operačný systém Windows 11 teraz unikol online. Používateľ komunikačnej platformy Baidu Tieba v utorok zverejnil dva screenshoty systému Windows 11, pričom odhalil rozhranie podobné systému Windows 10X a vycentrovanú ponuku Štart so zaoblenými rohmi.

Neskôr však do online prostredia unikol inštalačný súbor operačného systému (ISO), takže sme ho mohli nainštalovať my a aj mnohí ďalší.

Aj keď to nie je obrovská vizuálna zmena oproti súčasnému operačnému systému Windows 10, v novom systéme sa nachádzajú vylepšenia rozhrania vrátane zaoblenejších rohov, ovládacích prvkov umožňujúcich pripnúť okno na určité miesto na obrazovke, novej ikony pre widgety na paneli úloh, integrovanej aplikácie Xbox, nového dizajnu pri prvotnom nastavení a novej zvučky pri spustení systému Windows.

Ďalšia udalosť spoločnosti Microsoft je naplánovaná na 24. júna, takže sa pravdepodobne čoskoro dozvieme viac o týchto zmenách, ktoré by mohli súvisieť s aktualizáciou systému Windows pod názvom Sun Valley. Na tejto konferencii vystúpia generálny riaditeľ Satya Nadella aj produktový riaditeľ Panos Panay.

Spoločnosť Microsoft sa nedávno rozhodla ukončiť vývoj operačného systému Windows 10X, ktorý mal byť určený špeciálne pre zariadenia s duálnou obrazovkou. Údajne sa spoločnosť rozhodla, že nebude vytvárať samostatný operačný systém, ale skôr vloží to najlepšie zo systému Windows 10X do systému Windows 10. Teraz to však vyzerá, že spoločnosť sa rozhodla mierne zmeniť svoj postoj a vytvoriť nový operačný systém Windows 11.

Zdroje: Baidu Tieba, PC World