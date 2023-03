Windows 11 má dostať AI pre ovládanie pozadia pracovnej plochy

Umelá inteligencia postupne preniká aj do operačného systému Windows 11. Bude to výhoda?

Americká spoločnosť Microsoft sa snaží postupne pridávať a vylepšovať svoj operačný systém Windows 11. Nadšenci tohto systému používajúci vývojové verzie sa snažia hľadať nové funkcie, prípadne náznaky funkcií. Tentokrát sa podarilo dvom nadšencom objaviť pravdepodobne integráciu umelej inteligencie do tohto systému. Lenže integrácia AI má byť tam, kde by ste ju bežne nečakali. Podľa používateľov sociálnej siete Twitter - @PhantomOfEarth a @XenoPanther má spoločnosť Microsoft integrovať umelú inteligenciu do správcu pozadí.

Umelá inteligencia by mala mať presne na starosti ovládanie "Efektov hĺbky", "Pohyb tapety" a "Pozadie paralaxy". Tieto informácie sa podarilo objaviť v zostave OS Windows 11 s číslom 25309. Bohužiaľ, tieto nastavenie zatiaľ nie sú aktívne, takže sa dá predpokladať, že spoločnosť Microsoft možno zapracuje AI v niektorej z novších zostáv. V kóde systému sa podarilo objaviť aj poznámku - "používať AI, keď je k dispozícii". Tvorca systému chce možno týmto krokom urobiť lepší zážitok z používania Windows 11. Keďže spoločnosť Microsoft investuje nemalé finančné prostriedky do vývoja AI, tak je logické, že umelá inteligencia nebude len v produktoch Bing a Office, ale dostane sa aj do systému Windows 11.

Zároveň sa začínajú objavovať informácie týkajúce sa vývoja OS Windows 12, ktorý by mal byť predstavený v roku 2024. Samozrejme, zatiaľ sa stále jedná o nepotvrdené novinky.

Zdroj: Neowin,