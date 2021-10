Windows 11 je pomalší na AMD procesoroch

Windows 11 negatívne ovplyvňuje AMD procesory a to znížením výkonu.

Spoločnosť AMD potvrdila, že nový operačný systém Windows 11 negatívne ovplyvňuje ich procesory, pričom problém sa prejavuje znížením výkonu. Našťastie sa pokles prejavuje len v určitých situáciach. Presnejšie, ide o dva problémy. Prvý problém sa týka latencie vo vyrovnávacej pamäti L3 v procesoroch, pričom podľa AMD, latencia môže byť až trikrát vyššia pod novým operačným systémom. Vďaka tomu môžu používatelia zaznamenať ovplyvnenie výkonu napríklad v e-športových hrách, kde v bol zaznamenaný pokles výkonu na úrovni troch až piatich percent, pričom v niektorých prípadoch to bol až 15 percentný pokles.

Druhý problém sa týka funkcie Preferovaného jadra, ktorá súvisí so systémom UEFI, ktorá neplánuje úlohy pre najvýkonnejšie jadro v procesore dostupné v danom scenári. To by podľa spoločnosti AMD mohlo ovplyvniť výkon aplikácií, spoliehajúce sa na jedno alebo viacero jadier, nakoľko viacvláknové úlohy by využívali aj tak všetky jadrá procesora. Pritom najväčší pokles výkonu by mohli zaznamenať majitelia procesorov s vysokým počtom jadier a vlákien, konkrétnejšie by malo ísť o procesory 65 W TDP a vyššími. Výrobca procesorov ale nespomína, o aký pokles vo výkone by malo ísť.

Na vyriešení oboch problémov pracuje spoločnosť AMD, ktorá ju plánuje vydať formou aktualizáciu softvéru, malo by teda ísť o novú verziu ovládačov pre Windows 11. Opravy by mali byť vydané v priebehu tohto mesiaca.

Zdroj: XDA-Developers, AMD,