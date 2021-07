Windows 11 dostane novú obrazovku smrti

Microsoft po rokoch zmenil ikonickú obrazovku smrti.

Americká technologická spoločnosť Microsoft po rokoch mení farbu v slávne-neslávnej modrej obrazovky smrti (Blue Screen Of Death - BSOD). Po novom bude obrazovka čierna, takže anglická skratka ostane bez zmeny. Aktualizovaná verzia by mala prísť s príchodom novej verzie Windows 11, čím by sa mala stať jej súčasťou. Zobrazované informácie zostanú naďalej bez zmeny, teda naďalej sa bude zobrazovať chybová hláška s informáciami pre technikov, čo danú chybu spôsobilo. Tak isto ostane súčasťou obrazovky smrti aj QR kód, ktorý sa prvý krát objavil v roku 2016 ešte v operačnom systéme Windows 8. Smutný smajlík oznamujúci nešťastnú udalosť, teda vážnu chybu systému, ktorá sa stala prišiel do systému Windows už v roku 2012.

Modrá obrazovka smrti mala svoju premiéru s príchodom Windowsu 3.0, pričom značí závažné chyby spojené s jadrom systému, prípadne chyby pamäte alebo môže ísť o kontrolu chýb systému. Nie je známe, prečo sa spoločnosť Microsoft rozhodla zmeniť túto ikonu svojho systému, ale asi sa riadi heslom: nový systém, nové všetko, minimálne vylepšené alebo upravené. Je možné, že tvorca systému chce zjednotiť dizajn dôležitých systémových prvkov. Aktuálne spoločnosť využíva v testovacích zostavách systému zelenú obrazovku smrti, ktorá je súčasťou Insider zostavení od roku 2016.

Zdroj: TheVerge,