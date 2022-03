Windows 11 dostane nepríjemnú funkciu

Windows 11 na nepodporovaných počítačoch dostane otravnú funkciu.

S príchodom operačného systému Windows 11, bolo veľa počítačov odstavených od možnosti povýšenia verzie z Windows 10. V podstate počítače vyrobené pred rokom 2018 ostanú na desiatej verzii Windowsu. Samozrejme, existuje možnosť, že si používatelia môžu nainštalovať OS Windows 11 aj na nepodporovaný počítač, ale systém ostane bez aktualizácií. S tým dokáže veľa používateľov žiť. Napriek tomu majú majitelia týchto počítačov zatiaľ aktualizácie prístupné a spoločnosť Microsoft teda nenaplnila svoje hrozby, aspoň doteraz.

Pripravovaná aktualizácia pre operačný systém Windows 11 by mala znepríjemniť jeho používanie na nepodporovaných počítačoch. Používateľom by sa mal po novom objaviť vodoznak informujúci o tom, že používajú systém, kde počítač nespĺňa minimálne podmienky na jeho beh. Medzi tieto podmienky patrí napríklad - procesor Intel ôsmej generácie, integrovaný čip TPM 2.0, či podpora SecureBoot. Aktualizácia systému by mala byť uvoľnená v priebehu týždňov, alebo dní. Zároveň má existovať možnosť odstrániť tento vodoznak, pomocou úprav v registroch systému. Spoločnosť Microsoft chce týmto krokom jednoznačne rozlišovať medzi podporovanými a nepodporovanými počítačmi.

Zdroj: ArsTechnica,