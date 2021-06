Windows 11 bude zadarmo, nemusí však oficiálne podporovať váš procesor

Hneď ako spoločnosť Microsoft oznámila novú verziu systému Windows, sa stal Windows 11 nesmierne populárnym po celom internete. Windows 11 prináša mnoho dizajnových zmien a vylepšení, ktoré by si existujúci používatelia systému Windows 10 radi vyskúšali. Všetci boli z nového systému nadšení až pokým Microsoft nezmenil minimálne systémové požiadavky systému Windows 11, čím oznámil, že množstvo používateľov predsa len nový systém nebude môcť používať.

Keď boli prvýkrát oznámené minimálne požiadavky pre systém Windows 11, spoločnosť Microsoft nezmienila nič o kompatibilite s procesormi Intel alebo AMD. Z tohto dôvodu väčšina predpokladala, že budú schopní do svojich zariadení nainštalovať systém Windows 11. Jedinou novou požiadavkou, ktorú Microsoft spomenul, bola nutnosť prítomnosti Intel Trusted Platform Module 2.0 v počítači. Preto by každý počítač s procesormi Intel 4. generácie alebo novšími mal byť schopný spustiť Windows 11 bez akýchkoľvek problémov. Pre tých, ktorí dostávali správu „Váš počítač nepodporuje Windows 11“ pri kontrole, či ich počítač podporuje Windows 11, stačilo len povoliť TPM v BIOSe a systém malo byť možné nainštalovať.

Ak ste si teda podľa pôvodných minimálnych požiadaviek mysleli, že váš počítač bude možné upgradovať na Windows 11, podľa nových požiadaviek, ktoré spoločnosť zverejnila len krátko po tom, čo sme publikovali článok s pôvodnými minimálnymi požiadavkami, už možno nový systém Windows váš počítač nepodporuje. Podporovaný systém teraz musí mať procesor Intel 8. generácie (alebo novší), Apollo Lake (alebo novší) Intel Pentium alebo Celeron procesor, procesor AMD Ryzen 2000 (alebo novší) procesor AMD EPYC 2. generácie (alebo novší), prípadne niektorý z Qualcomm procesorov (jediný, ktorý sa v zozname podporovaných procesorov už nenachádza, je Snapdragon 835 z roku 2017). Microsoft tiež pôvodne udával ako úplné minimum (aj keď neodporúčané), Intel Trusted Platform Module 1.2, čo sa však zmenilo a teraz je nutná prítomnosť Intel TPM 2.0.

Jeden zo zamestnancov spoločnosti Microsoft bol však spozorovaný s preview verziou systému Windows 11 na zariadení Surface Studio 2, ktorý beží na procesore Intel i7 7. generácie. Je teda možné, že takéto požiadavky na procesor budú nakoniec iba odporúčané a teda nebudú tvoriť úplné minimum.

