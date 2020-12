Windows 10 je základ každého PC: Najlacnejší je pred Vianocami, stojí len 5,63 €!

Kedy sa oplatí nakupovať nové notebooky a skladať počítače? Na Vianoce, samozrejme! Mnohí predajcovia či samotní výrobcovia pripravujú zaujímavé ponuky, ktoré sa často rozhodnú využiť mnohí ľudia. Pred Vianocami sa teda dá ušetriť nielen na hardvéri, ale aj na softvéri.



Ak by ste potrebovali operačný systém či základné programy pre prácu, máme pre vás veľmi zaujímavé ponuky. Server GoDeal24 totiž spustil 62 % zľavu na Windows a Office.



Windows 10 je najnovším a najaktuálnejším operačným systémom pre PC. V prípade ak máte záujem o hranie najnovších herných titulov ako napríklad Cyberpunk 2077, aktualizáciu by ste v žiadnom prípade nemali odkladať. Ak by ste chceli na kúpe ušetriť, využiť môžete aktuálnu akciu na GoDeal24, v ktorej si môžete kúpiť 1 licenciu za menej ako 8 € alebo 2 licencie za 11,25 €. Jedna vás tak vyjde len na 5,63 €.





Najväčšie zľavy (88 %)



Základom každého notebooku a počítača je samozrejme operačný systém. Ak chcete mať k dispozícii to najnovšie, Windows 10 je jedinou možnosťou (ak nepoužívate Mac, samozrejme). K nemu sa v dnešnej dobe home officu a dištančného vyučovania hodí aj Office.



• Windows 10 Pro (32/64 bit) – 7,25 €

• Windows 10 Pro (2 PC) – 11,25 €

• Office 2016 Pro Plus (1 PC) – 22,25

• Office 2019 Pro Plus (1 PC) – 28,25 €



50 % zľava – kupón EGD50



Ak si vyberiete radšej Windows 10 Home alebo inú verziu, nezabudnite využiť kupón EGD50.



• Windows 10 Home – 7,96 €

• Windows 10 Home (2 PC) – 13,24 €

• Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 8,91 €

• Windows Server 2019 Standard – 15,67 €



Ušetrite s balíčkami – kupón EGD62



Ak potrebujete Windows 10 aj Office, ešte viac môžete ušetriť pri kúpe zvýhodnených balíčkov.



• Windows 10 Pro + Office 2016 Pro – 24,14 €

• Windows 10 Pro + Office 2019 Pro – 34,07 €

• Windows 10 Home + Office 2016 Pro – 24,40 €

• Windows 10 Home + Office 2019 Pro – 34,15 €



Mohlo by sa vám tiež páčiť – kupón EGD55



• Office 365 (Windows) – 15,19 €

• Windows 10 Pro + Office 365 (balíček) – 20,59 €

• Windows 10 Home + Office 365 (balíček) – 21,22 €

• Office 2016 (Home and Student) – 34,55 €

• Office 2019 (Home and Student) – 35,99 €

• Office 2016 Home and Business (Mac) – 42,49 €

• Office 2019 Home and Business (Mac) – 50,25 €



Rýchlosť, cena a 100 % hodnotenie



GoDeal24.com je overený obchodník, ktorý sa špecializuje na predaje CD kľúčov a licencií pre rôzny softvér. Po zaplatení vám bude licencia doručená na vami zadaný e-mailový účet do niekoľkých minút. V prípade, že by ste počas objednávania alebo po zadaní objednávky narazili na problém, neváhajte kontaktovať podporu obchodu na emailovej adrese service@godeal24.com, ktorá vám rada pomôže. K dispozícii je 24/7.



V spolupráci s GoDeal24.