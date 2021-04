Windows 10 dostane novú funkciu, ktorá by sa mala postupne dostať do systému formou aktualizácie.

Americká softvérová spoločnosť Microsoft neustále pracuje na vylepšovaní svojho operačného systému Windows 10. Tvorca systému aktuálne testuje novú funkciu, ktorá je už v Insider kanáli. Následne by sa po úspešnom o testovaní, mala dostať aj k bežným používateľom. Microsoft chce pridať do panelu úloh položku s názvom - Správy a záujmy, pričom vo svojej podstate má ísť o aktívny widget, ktorý vám ponúkne informácie o počasí, ale aj náhľad noviniek. Tie by sa mali dať aj prispôsobiť vašim záujmom.

Pred samotným uvoľnením chce spoločnosť Microsoft poriadne overiť funkcionalitu tohto rozšírenia. Samotné testovanie má prebiehať niekoľko týždňov až mesiacov, následne by mala byť nová funkcia distribuovaná formou aktualizácie. Aplikácia Správy a záujmy by sa mala automaticky aktualizovať a obsah by sa mal zobraziť len tým, že naň umiestnite kurzor myši. Teda nemusíte na nič klikať.

Vo svojej podstate pôjde o rozšírenie aktuálnej aplikácie Správy (News), ktorú si môžete dodatočne stiahnuť a nainštalovať do systému cez Microsoft Store. Bohužiaľ, pre nášu krajinu nemá veľké využitie, pretože obsah zo slovenskej tlače vám nezobrazí, maximálne si môžete vybrať len obsah z Českej republiky. Podobná funkcionalita sa teda dá očakávať aj v čase príchodu novej systémovej funkcie. Ostáva len veriť, že spoločnosť Microsoft rozšíri zobrazovanie obsahu aj z našej krajiny.

Zdroj: Neowin,