Winamp niečo chystá

Legendárny prehrávač hudby niečo plánuje.

Hudobný prehrávač Winamp už patrí k legendám, pretože na vrchole bol medzi rokmi 1997 až 2000 a potom už začal strácať dych. Posledná aktualizácia bola vydaná v roku 2013, ale na to v roku 2018 unikla posledná aktualizácia v číselným označením 5.8. Onedlho ju vlastník programu - Shoutcast, vydal ako oficiálnu. Spoločnosť Shoutcast na to sľúbila ďalšie aktualizácie, no bohužiaľ nič sa neudialo. Až doteraz.

Vlastník oboch značiek - Audiovalley, aktualizoval domovskú stránku hudobného prehrávača, na ktorej sa píše o tom, že Winamp sa stane komplexnou platformou. Nová platforma má byť určená hlavne pre audiofilov a audio nadšenocov, ktorá má spájať tvorcov hudobného obsahu a ich poslúchačov. To má platiť aj pre podcasty, rozhlasové stanice, audioknihy a ďalší audio obsah.

Dalo by sa povedať, že sa z Winampu stane nové Spotify, Deezer, alebo Pandora a podobne. Vlastník značky sa svojim spôsobom snaží "zabrnkať" na strunu nostalgie a zaujať ňou.

