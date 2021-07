WhatsApp sa snaží dobehnúť konkurenciu, vieme čím!

WhatsApp možno dorovná konkurenciu funkciou, ktorú ponúka Apple už dlho.

Facebook pracuje na novej funkcii, ktorou by dorovnal konkurenciu. WhatsApp by mal byť obohatený o možnosť komunikácie aj bez aktívne zapojeného smartfónu. Doteraz je možné používať komunikátor napríklad aj na počítači, ale potrebujete byť pripojený smartfónom k internetu. Akonáhle by sa zariadenie napríklad vybilo, nedokázali by ste naďalej komunikovať cez počítač. To chce populárna komunikačná služba, ale zmeniť pri dodržaní šifrovania typu End-To-End.

WhatsApp už vypustil betaverziu svojho komunikátora, pomocou ktorej môžu používatelia túto funkciu skúšať. Služba ponúkne okrem využitia smartfónu aj používanie na ďalších štyroch zariadeniach. Služba WhatsApp sa tak konečne rozhodla vypočuť prosby používateľov, kvôli možnosti nezávislého pripojenia ku kontu, bez potreby aktívne zapnutého smartfónu, ktorý robil v podstate bránu. Kominukátor zachová v rámci svojho vylepšenia aj funkcie synchronizácie správ, kontaktov, archivovanie konverzácii, aj správy označené hviezdičkou.

Služba musela vyvinúť nový systém šifrovania komunikácie, ktoré zabránia odpočúvaniu a snahe zneužitia pomocou neoprávnených autorizácií. Zároveň tým chcú aj eliminovať počty prípadov overovania totožnosti naprieč zariadeniami. Samozrejmá je aj správa jednotlivých pripojených zariadení. Jediná služba, ktorá túto možnosť zatiaľ ponúka je iMessage od spoločnosti Apple. Druhou službou s podporou viacerých zariadení je Telegram, ktorý ale nepodporuje šifrovanie komunikácie na viacerých zariadeniach.

