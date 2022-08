WhatsApp pre PC konečne ako plnohodnotná aplikácia

Používame WhatsApp na akomkoľvek počítači alebo tablete. Windows dostáva plnohodnotnú aplikáciu.

Aplikácia si konečne nachádza cestu z mobilných zariadení aj na Windows počítače či Macy. Všetko funguje vďaka cross-podpore pre až 4 zariadenia súbežne. Upozorňujeme, že to nesmú to byť ďalšie telefóny. Doteraz ste viac-menej museli používať pre počítač online aplikáciu alebo nie úplne schopnú aplikáciu pre Windows. Problém bol, že aplikácia bola len kópiou online webu so značnými obmedzeniami.

Nová aplikácia konečne ponúka plnohodnotné prostredie a je dostupná prostredníctvom Microsoft Store obchodu na akomkoľvek počítači alebo notebooku s Windows 10 / 11. Staršie systémy majú žiaľ problém, pre nich riešenie ostáva len staršie riešenie.

Následne stačí prostredníctvom iPhonu alebo Androidu aplikáciu spárovať s počítačom. Používatelia Macu môžu buď použiť existujúcu aplikáciu WhatsApp Desktop alebo webový priestor na web.whatsapp.com. Natívna aplikácia pre MacOS zatiaľ dostupná nie je, avšak je vo vývoji.

Zdroj: META