WhatsApp pravdepodobne príde o neobmedzenú kapacitu pre zálohovanie konverzácií

Zrazu vám nebude stačiť 15 GB na cloudovom úložisku Google Drive.

Spoločnosť Apple ponúka používateľom komunikačnej služby WhatsApp len obmedzenú kapacitu úložiska pre zálohu chatov. Oproti tomu, technologický gigant Google ponúka používateľom tejto služby neobmedzenú kapacitu pre zálohy chatov. To by sa malo ale zmeniť. Aspoň tomu naznačuje náhľad do kódu aplikácie Whatsapp, pričom o zverejnenie sa postaral leaker vystupujúci pod prezývkou WABetaInfo. Podľa obrázku by totiž malo dôjsť k obmedzeniu veľkosti zálohy, no zatiaľ nie je známe, či pôjde v tomto prípade len o veľkosť zálohy ako takej, alebo by sa mala záloha započítať aj k vášmu kontu na cloudovom úložisku na Google Drive.

V tom prípade niektorým používateľom bude základná kapacita 15 GB už malá a budú si musieť priplatiť za vyššiu kapacitu, prípadne riadne premazať súbory v aplikácii WhatsApp. Táto novinka v kóde zároveň nadväzuje už na predošlý únik informácii, podľa ktorých by mala do aplikácie pribudnúť funkcia, podľa ktorej si vyberiete, čo chcete zálohovať a čo nie. Takže napríklad zo zálohy môžete vylúčiť fotografie, videá alebo iné druhy súborov, vďaka čomu môžete spravovať veľkosť zálohy. Tento krok nie je až taký prekvapivý, keďže spoločnosť Google už zrušila neobmedzenú kapacitu na fotografie a videá v službe Fotky.

Zdroj: Androidauthority,