WhatsApp má priniesť závratnú novinku!

Tvorcovia aplikácie sa inšpirovali u konkurencie.

Populárna komunikačná služba WhatsApp vyžaduje pre svoje používanie telefónne čísla a prístup ku kontaktom. Vďaka tomu používateľ vie, kto z jeho zoznamu kontaktov službu využíva. Telefónne čísla sú pomerne citlivou záležitosťou a vyzerá to tak, že spoločnosť Meta by nečakane mala prestať trvať na prepojení konta s telefónnym číslom. To znamená, že aplikácia by mala umožniť vystupovať používateľom pod prezývkami. Bohužiaľ zatiaľ existuje veľmi málo informácií, ako presne by mala novinka v rámci služby fungovať. Nehľadiac na to, či budete aplikáciu používať s telefónnym číslom alebo nie, stále by mali byť dostupné šifrované zálohy konverzácií.

V tomto prípade by sa za inšpiráciu dala považovať konkurenčná služba - Discord, ktorá je silne orientovaná na používateľské mená. Komunikátor ale zašiel ešte ďalej a umožňuje používateľom používať rôzne mená v rámci rôznych skupín. To, kedy bude novinka v prípade WhatsApp-u zavedená do praxe, je otázkou času. Napríklad pre pripomenutia, či funkciu editovania odoslaných správ bola aplikácia až rok testovaná, než sa dostala do "ostrej" verzie programu. Celkovo môžeme plánovanú novinku hodnotiť pozitívne, nakoľko by pomohla zvýšiť ochranu súkromia používateľov. Práce na novej funkcii si všimli redaktori portálu WAbetainfo.

Zdroj: Gizchina,