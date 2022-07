WhatsApp má pracovať na synchroniácii histórie chatov medzi zariadeniami

Vďaka novej funkcii budete môcť používať WhatsApp aplikáciu na viacerých smartfónoch.

Vývojári aplikácie WhatsApp majú údajne pracovať na synchronizácii histórie chatov medzi viacerými zariadeniami. Vďaka tomu budete môcť používať jedno konto na dvoch smartfónoch súčasne, pričom história sa bude zálohovať na oboch zariadeniach. Táto funkcia sa volá Companion Mode. Zároveň nebude potrebné, aby ste mali aktívny smartfón, na ktorom je registrované číslo. To v skratke znamená, že ak sa vám napríklad vybije zariadenie s aktívnou SIM kartou, tak napriek tomu budete môcť komunikovať pomocou druhého smartfónu.

(Menšou) nevýhodou je synchronizácia histórie, ktorá v závislosti od veľkosti zoberie čas, ale aj miesto z internej pamäte smartfónu. Bohužiaľ, zatiaľ nie je známe, kedy sa nová funkcia dostane do ostrej verzie aplikácie. Vývojári aplikácie ale mali potvrdiť, že funkciu bude možné používať až na štyroch zariadeniach súčasne. Medzi podporované zariadenia by sa mali dostať aj tablety iPad od amerického výrobcu Apple. Zároveň by mala pribudnúť aj funkcia rozšíreného mazania správ.

Zdroj: Gizchina,