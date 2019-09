Western Digital predstavil svoj najtenší 5TB externý disk

Nové disky My Passport značky WD umožňujú používateľom ukladať a prenášať viac fotografií a video súborov. Spoločnosť Western Digital predstavila na veľtrhu IFA externé disky WD My Passport a WD My Passport for Mac. Čo prinášajú?

Táto produktová séria sa rozšírila o najtenší externý prenosný disk s kapacitou 5TB. Má štýlový dizajn, kompaktné rozmery a vojde sa do dlane ruky. Nový disk má veľkú kapacitu pre ukladanie množstva fotografií, videa, hudobných súborov a ďalších dokumentov. Séria diskov je k dispozícii v nových farebných odtieňoch vrátane čiernej, modrej a červenej, zatiaľ čo My Passport for Mac je v tmavo modrej farbe. Disky My Passport sú naformátované pre Windows 10 a majú konektor USB 3.0 spätne kompatibilný s rozhraním USB 2.0. My Passport for Mac je formátovaný pre macOS Mojave a má USB-C konektor, je teda ihneď po rozbalení pripravený na použitie.

Uvedené externé disky poskytujú taktiež dodatočnú ochranu uloženého digitálneho obsahu a to vďaka softvéru WD Security (ochrana heslom a 256-bitové hardvérové šifrovanie AES), možnosť zálohovať obsah sociálnych médií a cloudových úložísk (ako je Facebook, Dropbox and Google Drive) a majú taktiež ovládací softvér WD Drive Utilities. Nové externé disky My Passport budú začínať na cene 89 eur pre 1TB model a končiť na 219 eur pre model 5 TB. Pri modeloch My Passport for Mac 5TB je doporučená koncová cena 229 eur.

Zdroj: WD