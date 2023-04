Western Digital bolo napadnuté hackermi

Spoločnosti boli odcudzené údaje, rozsah zatiaľ nie je známy.

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou pamäťových médií - Western Digital oznámila, že jej systémy boli napadnuté. Hackerský útok sa mal udiať ešte 26. marca 2023. Útočníkom sa podľa spoločnosti malo podariť infiltrovať niektoré z jej systémov. Bohužiaľ firma Western Digital bola na ďalšie informácie skúpa, takže nie známe o aké systémy sa jednalo, prípadne ako útok prebiehal. Namiesto toho spoločnosť uviedla, že začala vyšetrovanie, na ktorom spolupracuje aj s orgánmi činnými v trestnom konaníp. Na pomoc boli prizvaní aj bezpečnostní experti.

Zatiaľ nie je známe, ani aké informácie boli odcudzené, ale predpokladá sa, že to budú firemné informácie, ale údaje zákazníkov by mali ostať nedotknuté. Spoločnosť zároveň v budúcnosti očakáva aj ďalšie útoky, ktoré môžu narušiť podnikanie. Napriek útoku výrobca nevydal odporúčanie pre svojich zákazníkov. Napriek tomu by používatelia mali spozornieť a sledovať prípadné zmeny na stránke výrobcu.

Hackerské útoky na spoločnosti postupne narastajú a začínajú sa stavať pomerne bežnými. Napriek tomu sa firmám nedarí brániť sa voči týmto útokom a narušenia bezpečnosti bývajú závažnejšími. To môže mať v konečnom dôsledku dopad aj na zákazníkov napadnutých spoločností.

