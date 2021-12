Web 3.0 prichádza, bude milovaný aj nenávidený

Spoločnosti sa postupne pripravujú na príchod Web 3.0.

Internet zajtrajška má byť takzvaný Web 3.0, pričom by malo ísť o technológiu schopnú prebudovať internet od základov. Nová verzia internetu by mala byť schopná lepšie ochrániť dáta o používateľoch, pričom by táto ochrana mala byť založená na blockchiane. To znamená decentralizovanie informácií, vďaka čomu by mali byť samotné dáta spoločnosti transparentné a zároveň sú chránené pred narušením. Výhodou blockchainovej technológie je aj to, že používateľ si môže dáta vyžiadať späť, čo by mohlo spoločnostiam sťažiť prístup k údajom.

Toto nakoniec môže vziať konkurenčnú výhodu spoločnosti, ktorá s dátami narábala. Lenže proti nástupu takzvaného "metaverse", sú napríklad Elon Musk a Jack Dorsey. Podľa Muska, virtuálna technológia môže spôsobiť akurát to, že ak budete mať nejaké zariadenie stále na hlave, tak používatelia od novej generácie upustia. To nakoniec môže spôsobiť jej pád.

Spoločnosť Meta intenzívne pracuje na svojom "metaverse", ktorý má byť založený na virtuálnej realite s tým, že zariadenia nosíte na sebe a majú vám sprostredkovať zážitky a vnemy. Naproti tomu, spoločnosť Elona Muska - Neuralink, pre zmenu pracuje na vývoji čipu, ktorý bude priamo napojený na ľudský mozog.

