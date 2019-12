WD predstavilo nástupcu SSD SN500

Nastupujúca generácia diskov WD Blue® SN550 NVMe™ SSD je schopná dosiahnuť až 4krát vyššiu rýchlosť v porovnaní s SSD diskami SATA. Nová rýchlosť pre výkon počítačov PC s rýchlou odozvou dosahuje hodnôt čítania až 2 400 MB/s. Vylepšená konštrukcia chladenia umožní zabezpečiť stabilný výkon behom náročných úloh, sľubuje výrobca

Ak si spomínate nedávno sme mali v teste disk SN500 a taktiež ešte vlani vlajkovú loď SN750. SN750 sme ocenili vďaka špičkovým vlastnostiam avšak SN500 bol pre nás malým sklamaním – trpel hlavne

Nový disk WD Blue SN550 NVMe SSD môže byť použitý pri bežnej alebo kreatívnej práci, hraní počítačových hier alebo pri spracovávaní veľkého balíku dát a bude dosahovať štyrikrát vyššiu rýchlosť oproti najrýchlejším SATA diskom Western Digital. So zvýšenou internou rýchlosťou to poskytuje lepší celkový pracovný výkon pri multitaskingu a náročných aplikáciách používateľom, ktorí chcú rýchly systém s rýchlou odozvou pre zvládnutie náročných pracovných zaťažení. Navyše vylepšená konštrukcia chladenia zabezpečí rýchlu odozvu systému a stabilný výkon behom náročných úloh. Dostupný v kapacitách od 250 GB do 1TB vo formáte M.2 2280 . Poteší aj 5 ročná obmedzená záruka. Doporučená koncová cena je 59 EUR (250GB), 82 EUR (500GB) a 143 EUR (1TB).