Warezová skupina mala prelomiť ochranu Starfieldu

Dlho očakávaná sci-fi hra Starfield má byť vydaná v priebehu tohto mesiaca, samozrejme pri dobrej konštalácii hviezd. To nezabránilo warezovej skupine - Rune, aby nezverejnila hru v predstihu. Členom skupiny sa malo údajne podariť prelomiť ochranu hernej platformy Steam, kde sa novinka bude tiež predávať. V prípade, že sa rozhodnete hru vyskúšať, mali by ste si pripraviť približne 116 GB voľného miesta na disku. Hackeri zároveň pridali aj niekoľko upozornení, ktorými by ste sa mali riadiť, aby ste mohli hrať hru bez väčších problémov. Jedným z odporúčaní je napríklad zablokovanie prístupu na internet *.exe súborom hry.

Počiatočné hodnotenia hry sú pozitívne. Napríklad podľa Metacritica sa podarilo hre získať až 87 bodov v rámci hodnotení. Naproti tomu IGN, Digital Trends a GameSpot neboli až takí zhovievaví a Starfield utŕžil priemerné hodnotenia. V prípade, že ste si objednali štandardnú verziu hry, môžete si už pripravovať miesto na vašom HDD/SSD. Už 5. septembra má totiž dôjsť k jej oficiálnemu uvoľneniu. Herná spoločnosť Bethesda zároveň uviedla vydanie aspoň jednej príbehovej línie. Na podporu modov si budete musieť počkať, nakoľko táto funkcia má byť pridaná až niekedy v budúcnosti.

Zdroj: Neowin,