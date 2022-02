Warcraft má prísť na smartfóny ešte tento rok

Známa strategická hra by mala prísť na mobilné zariadenia ešte tento rok.

O mobilnej verzii strategickej hry Warcraft sa hovorí minimálne od roku 2017. Teraz sa dostali na svetlo sveta informácie o tom, že spoločnosť Activision Blizzard plánuje vydať túto kedysi populárnu hru na smartfóny. Túto informáciu mal odhaliť priamo generálny riaditeľ hernej spoločnosti - Bobby Kotick, ktorý mal ešte pred rokom povedať investorom, že by rád priniesol túto strategickú hru na smartfóny. Hra by mala byť multiplatformová (OS Android a iOS) a typu free-to-play (v tomto prípade sa dajú očakávať mikrotransakcie).

Spoločnosť zatiaľ neodhalila bližšie detaily o hre, čo znamená, že zatiaľ nie je známe v akom období sa bude hra odohrávať. Tak isto sa nevie či bude mať hra aj príbeh. Okrem RTS stratégie sa objavilo aj niekoľko informácii o tom, že firma Activision Blizzard má pracovať aj na hre podobnej Pokémon Go, ktorá by tiež mala byť zasadená do sveta Warcraftu. Fanúšikov hry Diablo by mohlo potešiť aj vydanie hry Diablo Immortal, ktorá by sa mala ešte tento rok objaviť na mobilných zariadeniach.

Zdroj: Engadget,