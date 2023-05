Vzniká film Gran Turismo. Máme trailer!

Film na motívy hry sa má zakladať aj na skutočnom príbehu.

Filmové adaptácie hier bývajú komplikované a z histórie vieme, že málokedy sa tento krok podarí. Samozrejme aj tu existuje pár výnimiek. O vzniku filmu na motív hry Gran Turismo sa rozprávalo pomerne dlhú dobu. Natočenia sa nakoniec chytil režisér Neill Blomkamp, ktorý chcel prepojiť herný základ so skutočným príbehom. Vo filme tak uvidíme hráča tejto hry - Janna Mardenborougha, ktorý dostane šancu súťažiť v skutočných pretekoch po tom, ako porazil takmer 90 000 hráčov v súťaži, ktorú organizovali spoločnosti Sony a Nissan. Narozdiel od filmovej série Rýchlo a zbesilo, by sme nemali vidieť toľko efektov. Vďaka tomu by mohla byť táto adaptácia v niečom iná.

Vo filme sa objaví aj Orlando Bloom, ktorý hrá manažéra motoristického marketingu, Geri Halliwell (Spice Girls), ako Jannovu matku, ale aj Davida Harboura v úlohe trénera. O tom, že by mal vzniknúť film na motívy tejto hry sa hovorilo takmer 10 rokov a 11. augusta 2023 by sme mohli vidieť výsledok. Trailer vyzerá zaujímavo, tak ostáva len veriť, že film ponúkne solídnu drámu. To by mohla byť príjemná zmena, po pomerne nepodarenej filmovej adaptácii hry Need for Speed z roku 2014. Neostáva teda nič iné, ako si do premiéry filmu počkať na ďalšie upútavky, ktoré o snímke povedia viac.

