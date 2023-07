Vzácny iPhone sa predal za takmer 190 000 dolárov!

Ak máte niekde odložený telefón, najlepšie ešte originálne zabalený, môžete si ľahko zarobiť pomerne veľkú sumu peňazí.

Keď spoločnosť Apple predstavila prvý iPhone, rozpútalo to revolúciu vo svete smartfónov. V roku 2007 sa predávali dve verzie tohto zariadenia, no v podstate jediný rozdiel bol vo veľkosti kapacity vnútorného úložiska - 4 GB a 8 GB. Väčšina zákazníkov siahala hlavne po iPhone s kapacitou 8 GB, ktorý sa vtedy predával za 599 dolárov (podobná cena bola aj v eurách). Verzia so 4 GB vnútorným úložiskom sa predávala o 100 dolárov lacnejšie. Neskôr došlo k navýšeniu kapacity na 16 GB, za 499 dolárov a 8GB verzia sa predávala za 399 dolárov. Spoločnosť Apple zároveň vyrobila 4 GB verziu iPhonu prvej generácie v obmedzenom počte, čo pomáha k navýšeniu hodnoty smartfónu.

Zariadenie sa predávalo cez aukčnú sieň - LCG Auctions. Vyvolávacia suma bola 10 000 dolárov (približne 8 896,75 eur). Spoločnosť predpokladala, že výsledná suma sa bude nachádzať niekde medzi 10 000 až 50 000 dolármi (približne 44 474,50 eur). Na hodnote zariadenia pridáva aj originálne a neporušené balenie. Predmetný iPhone 4 GB sa nakoniec predal za sumu 190 372,80 dolárov (približne 169 338,51 eur). Majitelia prvých generácií smartfónov Apple iPhone si vďaka originálne zabaleným a nepoškodeným baleniam zariadení môžu prísť k pomerne veľkým sumám. Ak máte u seba podobne zabalený a starý smartfón, možno ho na aukcii dobre predáte.

Zdroj: Neowin,