Vývoj mužskej antikoncepcie prechádza do ďalšieho štádia

Antikoncepčná tabletka pre mužov sa postupne blíži k realite.

V súčasnosti majú muži na výber z dvoch možností ako nesplodiť potomka - operačný zákrok a kondóm (prezervatív). Vedci sa už dlhšiu dobu snažia vyvinúť antikoncepčnú tabletku pre mužov. Aktuálne pracujú na nehormonálnej verzii tabletky, ktorá dokázala urobiť laboratórne myši sterilné po dobu štyroch až šiestich týždňov. Vedľajšie účinky neboli detegované, takže projekt by sa mal do konca roka presunúť do fázy klinických testov na mužoch.

Vedci z Minnestoskej Univerzity sa pri vývoji antikoncepcie pre mužov zamerali na vitamín A, ktorý má veľký vplyv na plodnosť cicavcov. Pri nedostatku tohto vitamínu klesá plodnosť u samcov. Výskumníci počas výskumu objavili experimentálnu látku - GPHR-529, ktorá blokuje proteín zodpovedný za väzbu tohto vitamínu v bunkách. Presnejšie ide o blokovanie receptoru kyseliny retinovej alfa (RAR-α). Tento proteín je jedným z troch, ktorý dokáže selektívne blokovať a dočasne spôsobiť neplodnosť, ktorá sa dá zároveň aj zvrátiť.

Iné výskumy zamerané na mužskú antikoncepciu sa zameriavajú na hormón testosterón. Bohužiaľ, ten môže mať pri nedostatku nepriaznivé vedľajšie účinky - nižšia sexuálna túžba a vyšší cholesterol. Naproti tomu, zlúčenina GPHR-529 sa javí ako spoľahlivá metóda, bez viditeľných vedľajších účinkov.

