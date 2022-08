Výstup do vesmíru bol ohrozený pre poruchu obleku

Astronaut sa musel nečakane vrátiť na stanicu po tom, ako zistil chybu obleku.

Život ruského astronauta bol ohrozený po tom, ako bola zistená chyba obleku pre výstup do vesmíru. Skafander Olega Artemyeva vykazoval chybu s batériami, na čo sa následne musel vrátiť na medzinárodnú orbitálnu stanicu ISS. Tam pripojil oblek k nabíjaciemu terminálu, vďaka čomu bola funkčnosť skafandru obnovená. K problému s oblekom sa vyjadrila aj americká vesmírna agentúra NASA, podľa ktorej astronaut a jeho kolega Denis Matveev neboli v nebezpečenstve, keď vykonávali prácu na robotickom ramene.

Nanešťastie toto nie je prvý problém so skafandrami, pretože podobná udalosť sa stala talianskemu astronautovi Lucovi Parmitanovi. Prvýkrát Parmitanovi unikol do vesmíru nezaistený oblek a druhýkrát sa naplnila astronautova prilba vodou. Život mu vtedy zachránil pokojný návrat na stanicu napriek tomu, že mal sťažené dýchanie. Vďaka tomuto incidentu agentúra NASA dočasne pozastavila výstupy do vesmíru, okrem tých núdzových. Následne bola zistená závada na filtri skafandru.

Zdroj: Engadget, Space.com,