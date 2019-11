Výstavba prvého udržateľného mesta na Marse potrvá 20 rokov a vyžiada si 1000 letov Starship

Aspoň takú víziu má Elon Mask - nazvite ju neuveriteľne pôsobivou alebo neuveriteľne ambicióznou. Elon Musk však verí, že sa to SpaceX do 20tich rokov naozaj môže podariť.

Podľa výpočtov SpaceX bude potrebné vyslať k Marsu asi 1000 letov novej lode Starship, ktorá by mala byť schopná vyniesť do vesmíru 100 ton materiálu. Muskova vízia je, že Starship bude schopný letieť 3 krát denne a ak by SpaceX postavil rovnaký počet rakiet/lodí ako Falconov (približne 100ks), znamenalo by to schopnosť vyniesť do vesmíru ročne až 10 miliónov ton materiálu.

Súčasná kapacita všetkých lodí schopných vyniesť náklad je 500 ton ročne. Tomuto celému však predchádza vyslanie prvej posádky na Mars. Táto misia by sa mala podľa plánov SpaceX udiať v roku 2024.

Zdroj: Techcrunch