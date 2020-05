Už čoskoro vyšle NASA v spolupráci so SpaceX do vesmíru dvoch astronautov - Bob Behken a Doug Hurley. Odletieť k ISS by mali 27.5.2020 (22:32 CET). Vďaka SpaceX si môže teraz každý vyskúšať ako bude prebiehať pripojenie ku stanici. Stačí keď navštívite túto stránku online simulátora. Ovládanie je rovnaké ako v kapsule Dragon 2.

Zdroj: The Verge, SpaceX