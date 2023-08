Výskumníkom sa podarilo obísť softvérovú ochranu Tesly!

Vďaka chybe AMD procesoru sa otvárajú nové možnosti, ako obísť platobnú bránu Tesly.

Zaviesť rôzne formy predplatného pre automobily je snom mnohých automobilových spoločností. Zaviesť sa to podarilo hlavne automobilke Tesla. To znamená, že ak chcete napríklad väčší dojazd, vyhrievané zadné sedadlá a podobne, musíte si priplatiť a to najlepšie každý mesiac. Zavedenie platobnej brány začalo úvahy o tom, či je možné túto "ochranu" obísť a zabezpečiť prístup ku všetkým funkciám automobilu. Tento úkon sa podaril výskumníkom z Berlínskej Technische Universität, ktorý zneužili vo svoj prospech chybu v procesoroch AMD. Vedci sa chcú so svojimi poznatkami podeliť už 9. augusta 2023 na akcii Black Hat v Spojených štátoch amerických.

Výskumníci z Berlínskej univerzity sa rozhodli vyskúšať, čo dokážu, ak zneužijú neodstraniteľnú chybu v AMD CPU. Presnejšie sa jedná o manipuláciu s tokmi energie do systému, no táto chyba je známa aj ako "napäťová porucha". Následne vedci reverzne vytvorili kód pre prístup k právam "roota". Potom už mohli napríklad odomknúť vyhrievanie zadných sedadiel, ale aj spúšťať bežné Linuxové programy. Toto nie je prvý úspech nemeckých vedcov, pretože ešte počas apríla tohto roka sa im podarilo pomocou podobného útoku obísť zabezpečenie AMD TPM. Vďaka tomu sa im podarilo potenciálne neutralizovať funkciu BitLocker.

