Výskumníci vytvorili mäkkého robota s neurologickými schopnosťami

V práci, ktorá kombinuje hlboké porozumenie biológii bezstavovcov, ako sú dážďovky s pokrokom v materiáloch a elektronických technológiách, vyvinuli vedci zo Spojených štátov a Číny robotické zariadenie obsahujúce napínateľný tranzistor, ktorý umožňuje neurologické funkcie.



Cunjiang Yu, docent strojárskeho inžinierstva na University of Houston, uviedol, že práca predstavuje významný krok smerom k rozvoju protetík, ktoré by sa mohli priamo spojiť s periférnymi nervami v biologických tkanivách a ponúknuť umelým končatinám neurologickú funkciu. Prispieva tiež k pokroku v mäkkých neurorobotoch schopných myslenia a úsudkov. Yu je korešpondujúci autor v článku publikovanom v Science Advances.



Je tiež hlavným výskumníkom v Texaskom centre pre supravodivosť na University of Houston.



"Keď sa dotknete ľudskej kože, cítite to," povedal Yu, aby opísal ľudské schopnosti, ktoré môže nové zariadenie napodobniť. "Tento pocit pochádza z vášho mozgu, prichádza cez nervové dráhy z kože do mozgu."



Zistenia uvedené v článku majú dôsledky pre neuroprostetiku, ako aj pre neuromorfnú výpočtovú techniku, vznikajúcu technológiu s potenciálom umožniť spracovanie veľkého objemu informácií pomocou malého množstva energie prostredníctvom zariadení, ktoré napodobňujú elektrické správanie neurónových sietí.



Mäkký neurorobot s neurologicky integrovanou dotykovou zmyslovou pokožkou, ktorá mu umožňuje snímať interakcie s vonkajším prostredím a reakcie naň.



Inšpirovaný prírodou



Vedci sa inšpirovali prírodou a navrhli umelé synaptické tranzistory - to sú tranzistory, ktoré fungujú podobne ako neuróny - ktoré fungujú aj po 50% natiahnutí. Výsledná neurologická funkcia je síce menej sofistikovaná ako funkcia jej živých náprotivkov, avšak ako uvádzajú autori výskumu, predstavuje dôležitý prvý krok k pokročilejším inžinierskym systémom.



Vedci opísali tranzistor, ktorý má napínacie charakteristiky podobné tým, ktoré sú v gumenom páse, a vykazoval podobné funkcie ako biologické synapsie, vrátane excitačného postsynaptického potenciálu, prúdu a krátkodobej a dlhodobej pamäte.



Mäkký neurorobot bol vybavený neurologicky integrovanou dotykovou zmyslovou kožou, čo mu umožnilo snímať interakciu s vonkajším prostredím a zodpovedajúcim spôsobom reagovať. „Neurobobot sníma fyzické klepanie a svoj pohyb programovo prispôsobuje prostredníctvom signálov kódovaných synapsii,“ píšu vedci.



Výskumný tím zahŕňa okrem Yu-a aj Hyunseok Shim, Kyoseung Sim, Faheem Ershad, Pinyi Yang, Anish Thukral, Zhoulyu Rao, Hae-Jin Kim a Xu Wang, všetci z University of Houstonskou; Yanghui Liu a Yang Chai, z Hong Kong Polytechnic University; Guoying Gu z Shanghai Jiao Tong University; Li Gao z Nanjing University of Posts and Telecommunications; Xinran Wang z Nanjing University.

Autorka tlačovej správy: Jeannie Kever

Zdroj: www.uh.edu