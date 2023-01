Vyrobili vedci SKYNET? Prvý robot meniaci svoju formu je na svete!

Prvý SKYNET na svete? Vedci vyrobili robota, ktorý dokáže meniť svoju hmotu medzi pevnou a tekutou formou.

Spomínate si na film Terminátor? Vedci vyrobili robota, ktorý má schopnosť ako legendárny „T-1000“, ktorého hraje Arnold Schwanzeneger. Nový typ robota, tzv. „magnetoactive phase transitional matter – MTPM“ dokáže meniť svoju formu. Vedci si sľubujú obrovský potenciál v medicíne, kde by ste vypili robotickú hmotu, tá sa nasledne sformuje napríklad v žalúdku , následne vyriešil problém alebo vylieči rakovinotvornú bunku a tak vo forme tekutiny opustil telo. Skvelé využitie by bolo napríklad vymenenie zariadenia či skrutiek na mieste, kde to nie je možné. Robot dokáže prekonávať prekážky a do určitej formy spájkovať obvody.

Demonštračné video ukazuje ako dokáže takýto robot utiecť z klietky. Po rozkliknutí obrázka sa vám prehrá gif.

Roboti boli vytvorení tímom na Čínskej Univerzite v Hong Kongu. Materiál z ktorého je robot vytvorený sa topí už pri 29.8°C, teda blízko izbovej teploty. V pevnej forme dokáže prenášať objekty až 30-násobku svojej vlastnej hmoty. Na tavenie sa využíva magnetické pole a presne smerované magnetické polia, takže žiadna forma tepla nie je potrebná. Základný stavebný materiál je galium.

Ďalší príklad je video demonštrujúce prenos malej žiarovky na plošnom spoji a následne spájkovanie. Robot dokáže prekračovať steny, prekonať priekopy a dokonca sa v prípade potreby rozdeliť a kooperovať pri posúvaní objektov.

Jedno je isté, doba Skynetu prichádza.

Zdroj: techspot