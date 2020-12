Výroba referenčných AMD RX 6000 kariet nakoniec pokračuje

AMD 19. novembra uviedlo, že všetky novo vydané karty RX 6800, RX 6800 XT a RX 6900 XT s referenčným chladičom sa už ďalej nebudú vyrábať a dostupné budú len tie, s vlastným chladičom od jednotlivých výrobcov. Výroba a predaj mal pôvodne skončiť začiatkom roka 2021.

We've just officially extended the reference design builds indefinitely due to popular demand. Thanks for the feedback.