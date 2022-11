Vypočujte si ako spieva umelá inteligencia Holly+

Umelá inteligencia Holly+ je digitálnym dvojčaťom skutočnej speváčky Holly Herdon.

Umelá inteligencia zažíva veľký "boom", pričom asi najväčší kus "koláča" si odhryzli generátory obrázkov. Lenže ani hudobný priemysel nemusí smútiť. Vznikla totiž umelá inteligencia s názvom Holly+, ktorá je digitálnym dvojčaťom reálnej speváčky Holly Herdon. So svojim partnerom - Matom Dryhurstom vyvinuli spevácku neurónovú sieť s názvom Spawn a s použitím Holly+ tak vznikol album s názvom Proto. Tvorcovia umelej inteligencie sprístupnili Holly+ aj svetu. Aby dvojica predviedla schopnosti Holly+, môže ju ktokoľvek použiť a tak isto zverejnili umelou inteligenciou prespievanú pesničku Jolene.

Pesnička je cover verziou, za ktorou stojí Dolly Parton. Oproti originálnej verzii, je verzia v podaní umelej inteligencie o niečo pomalšia. Najzaujímavejší je práve spev, ktorý generuje Holly+. Samozrejme, nie je to najlepšie zaspievané, ale je to v podstate úspech, nakoľko väčšina hudobných tvorcov sa zameriava na tvorbu syntetických zvukov s pomocou umelej inteligencie. Toto je zároveň prvýkrát, čo sa "postavila" umelá inteligencia za mikrofón. V prípade, že radi tvoríte hudbu, môžete nahrať svoj videoklip a nechať sa prekvapiť výstupom, ako ho pretvorí Holly+. Holly Herdon a jej partner Mat Dryhurst to s používaním umelej inteligencie myslia vážne a preto založili aj organizáciu s názvom Spawning, pomocou ktorej chcú rozvíjať túto vetvu hudobného priemyslu.

Zdroj: Engadget,