Vynovený Edge unikol na web

V decembri minulého roka, sa Microsoft rozhodol nepokračovať vo vývoji vlastného jadra pre prehliadač Edge, ale postaviť ho na jadre Chromium od spoločnosti Google. Microsoft nezaháľal a Edge postavený na jadre Chromium sa stáva realitou. Informácia o novom prehliadači nie je od spoločnosti Microsoft, tá zatiaľ žiadne oficiálne informácie neposkytla a testovanie prebieha iba interne, ale priniesol ju TheVerge. Ten sa k exkluzívnym obrázkom a informáciám dostal vďaka internému zdroju v Microsofte.

Pri prvej inštalácií nového prehliadača Edge budete vyzvaný pre importovanie obľúbených stránok, hesiel a históriu prehliadania z Chromu alebo z predchádzajúcej verzie Edge. Záleží, ktorí prehliadač máte nastavený ako predvolený. Následne budete vyzvaný, pre natavenie vzhľadu pre predvolenú kartu prehliadača.

Väčšina užívateľského rozhrania je kombinácia prehliadača Chrome a Edge. Niektoré možnosti, ale stále nie sú dostupné, pretože Microsoft ich ešte nestihol implementovať. Ide napríklad o nastavenie záložiek alebo písanie stylusom. Microsoft plánuje aj pridanie možnosti "Dark Mode", ktorý sa momentálne teší veľkej obľube. Kedže nový Edge beží na jadre Chromium, ráta sa aj s podporou pridávania rozšírení, ktoré sú dostupné pre Chrome.

Microsoft si od nového Edgu sľubuje rýchlejší a pre používateľov prívetivejší prehliadač, ktorý sa stane dominantným prehliadačom na trhu. Plány sú to smelé, ale ak sa Microsoftu podarí zobrať to najlepšie z Chromu a Edgu a následne to úspešne spojiť, možno užívatelia prestanú meniť základný prehliadač vo Windows a budú použivať ten :)