Vynálezca sa snaží vyrobiť sexuálne hračky ovládané mysľou

Dostanú sexuálne hračky nový spôsob ovládania?

Sexuálne hračky postupom času dostávajú do svojich útrob moderné technológie. Vďaka tomu môžete napríklad riadiť intenzitu vibrácií, ale aj ich štýl. Postupne na popularite získavajú "hračky", ktoré môžete ovládať pomocou smartfónu, napríklad cez Bluetooth, pričom vo smartfóne máte nainštalovanú aplikáciu pre ovládanie. Ako sa zdá, toto nie je koniec vývoja. Vynálezca sexuálnej pomôcky "Autoblow" - Brian Sloan chce zájsť ešte ďalej a vyrábať hračky pre dospelých ovládané pomocou mysle. Vynálezca chce dosiahnuť ovládanie menej invazívnou metódou, ako Elon Musk, teda používateľ by si nemusel do mozgu implantovať čip, aby si mohol spraviť dobre.

Namiesto toho spolu s najatými vedcami pracuje na využití "staršej" technológie známej ako EEG (elektroencefalografia). Ide o prístroj, ktorý zaznamenáva elektrickú aktivitu mozgu. Vedcom sa podarilo nájsť dvoch dobrovoľníkov, ktorí ovládajú vylepšenú verziu Autoblow-u pomocou mysle. Hračka tak vykonáva pohyby rýchlejšie, alebo pomalšie podľa toho, ako si daná osoba zmyslí. AK sa pýtate, kto si takúto hračku pre dospelého kúpi, tak Sloan uviedol, že doteraz predal približne 400 000 kusov Autoblow-u, vďaka čomu má zaistené financie na vývoj mysľou ovládanej sexuálnej hračky.

Zdroj: InterestingEngineering, Slate,