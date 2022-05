Vyhrajte špeciálne upravenú hernú konzolu Xbox

Lego a Microsoft prinášajú šancu vyhrať špeciálne upravený Xbox Series S.

"May the 4 be with you" - to si včera povedalo množstvo fanúšikov filmovej ságy Star Wars. Pri tejto príležitosti si dve spoločnosti - Lego a Microsoft povedali, že pripravia spoločne špeciálne upravenú hernú konzolu Xbox Series S. Záujemcovia môžu súťažiť o presne dvanásť konzol tématicky odetých do jednotlivých postáv z tejto filmovej ságy. Presnejšie ide o postavy z hry LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

V súťaži sa tak objavia špeciálne dizajnové konzoly, ktoré budú predstavovať tieto postavy - Yoda, Finn, BB-8, Boba Fett, Darth Maul, Darth Vader, Chewbacca, Kylo Ren, Luke Skywalker, R2-D2, Rey a Stormtrooper. Súťaž prebieha takmer po celom svete, presnejšia tam, kde sú dostupné služby Xbox. K súťaži stačí mať účet na sociálnej sieti Twitter a musíte sledovať oficiálne konto Xbox. Potom vám už len stačí retweetovať súťažný príspevok s týmito hashtagmi: #LEGOStarWarsXboxSweepstakes a #Maythe4th.

Súťaž prebieha do 31. mája 2022, samozrejme súťažiaci musia byť starší ako osemnásť rokov. Odporúčame sledovať aj súkromné správy, nakoľko si tam môžete nájsť výhernú správu.

Zdroj: Neowin,