Výhercovia súťaže s MSI o dosku a AiO chladič

Výhercovia:

1.cena - Martin Kmeť

2.cena - Jozef Tunega

Blahoželáme.

Správne odpovedi boli:

1. 10 a 11 generácia

2. V radiátore

3. Áno

Spolu s MSI sme si pre vás prichystali súťaž o dve hodnotné ceny. Presnejšie ide o:

1.cena: Doska MAG B560M MORTAR Wifi

2.cena: AiO chladič MAG CORELIQUID 240R



Produktové stránky B560M a Coreliquid 240R:

https://cz.msi.com/Motherboard/MAG-B560 ... I/Overview

https://cz.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-240R



Pre účasť v súťaži je potrebné odpovedať na 3 jednoduché otázky, ktoré nájdete tu-> https://forms.gle/DxbD7wRdeiVhBhPp8

Potrebné je uviesť email, na ktorom vás vieme v prípade výhry zastihnúť



Súťaž trvá od 16.6 do 30.6.2021



Pravidlá súťaže

Organizátor súťaže

HWSK, s.r.o.

Južná trieda 37

04001 Košice





Podmienky súťaže

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vydavateľa - HWSK, s.r.o., redaktori pc.sk a administrátori / moderátori diskusného fóra pretaktovanie.sk, ako aj ich rodinní príslušníci. Pre zaradenie do zlosovania je potrebné zaslať email, na ktorom výhercu budeme kontaktovať.



Súťaže sa môžu zúčastniť len čitatelia s trvalým pobytom na Slovensku alebo v Českej republike.



Súťažiaci, ktorí splnili podmienky sú v databáze zoradení vzostupne podľa dátumu a času odoslania odpovede a každému je pridelené unikátne číslo od 1 po X (kde X je celkový počeť súžažiacich, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži). Výhercovia sú losovaní na základe náhodne vygenerovaných čísiel na serveri random.org.



Ak výherca nezareaguje na email do 2 kalendárnych dní (48 hodín), pristúpime k vylosovaniu náhradníka



Termín súťaže

16.6 - 30.6.2021



Všetky vyzbierané údaje (email) budú po súťaži zmazané.