Vybláznite sa s offroad kolobežkou Kugoo Kirin M4

Postaviť sa alebo si sadnúť na kolobežku, uháňať si to rýchlosťou takmer 45 km/h a nestarať sa o to, či idete po chodníku ale nespevnenej ceste? Kolobežka, ktorá odnesie 150 kg, "vyštverá" sa do 20 stupňového kopca a má dojazd až 45 kilometrov?

Presne to dokáže Kugoo Kirin M4 s 10" kolesami, 500W motorom a tlmičmi na oboch kolesách. Táto skvelá kolobežka stojí teraz 534 eur. Táto cena platí s kupónom GKB267S, kolobežka je dostupná v EÚ sklade (žiadne clo) s dodaním zadarmo a do 2-7 pracovných dní.

O vašu bezpečnosť sa postarajú kotúčové brzdy na prednom aj zadnom kolese, ktoré zastavia kolobežku na 4 metroch. Počas jazdy si môžete zvoliť z troch módov max. rýchlosti: 15/30/45 km/h priamo na volante.

