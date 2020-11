Vulkan dostal podporu Ray Tracing-u pre Linux

Technológia Vulkan dostáva podporu Ray Tracing-u pod Linuxom a to formou univerzálneho prístupu.

Nedávno vydané špecifikácie pre Vulkan 1.2.162 obsahujú podporu Ray Tracing. Nvidia síce poskytuje vlastné riešenie pre Linux od verzie ovládačov 410.57, ale chýbal im univerzálny prístup, ako je to v prípade Microsoft Windows. To sa ale teraz mení novou aktualizáciou ovládačov.

To znamená, že AMD, NVIDIA a Intel budú podporovať Ray Tracing s Vulkan. Pre Linux je to obzvlášť dobré, pretože vo Windows už máte DirectX Ratracing (DXR). V systéme Linux je NVIDIA Ray Tracing s vlastnými rozšíreniami od NVIDIA 410.57 od roku 2018, ale teraz sa to mení k lepšiemu. Pre vývojárov to znamená jednoduchšiu podporu tejto technológie.

Zoznam nových rozšírení:

VK_KHR_acceleration_structure

VK_KHR_ray_tracing_pipeline

VK_KHR_ray_query

VK_KHR_pipeline_library

VK_KHR_deferred_host_operations

Zdroj: GamingOnLinux, Wikipedia,