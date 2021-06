Vstupenka do vesmíru stojí 28 miliónov dolárov

Počas live aukcie, ktorá sa konala v sobotu, sa predalo jediné miesto na palube letu raketou New Shepard s Jeffom Bezosom za 28 miliónov dolárov.

Live telefónna aukcie začínala na cene 4.8 milióna dolárov. Do štyroch minút od jej otvorenia však ponuky dosiahli sumu viac ako 20 miliónov dolárov. Dražba sa skončila len po siedmich minútach, pričom bol let do vesmíru vydražený za 28 miliónov dolárov. Totožnosť výhercu zatiaľ nebola zverejnená, odhalená by však mala byť o pár týždňov. Podľa spoločnosti Blue Origin sa zaregistrovalo viac ako 7 500 ľudí zo 159 krajín. Sobotňajšej aukcie sa zúčastnilo 20 aukcionárov.

Výherná suma z aukcie bude venovaná do klubu Club for the Future, ktorý je vzdelávacou skupinou spoločnosti Blue Origin zameranou na podporu vedy a techniky medzi mladými ľuďmi.

Jeff Bezos a jeho brat Mark odletia do vesmíru prvým letom s posádkou v rakete New Shepard vyrobenou Bezosovou spoločnosťou Blue Origin 20. júla. Týmto dátumom chcú pripomenúť aj 52. výročie pristátia misie Apollo 11 na Mesiaci.

Plne automatizovaná kapsula uvezie až šesť cestujúcich, z ktorých každý má svoje vlastné veľké okno. Najvyššia obchodná riaditeľka spoločnosti Blue Origin, Ariane Cornell, po aukcii uviedla, že osoba, ktorá obsadí štvrté a zároveň posledné miesto v júlovom lete bude čoskoro predstavená.

Spoločnosť Blue Origin zatiaľ neoznámila, kedy spustí predaj vstupeniek do vesmíru širokej verejnosti, ani neprezradila ceny takýchto letov.

Zdroje: Blue Origin