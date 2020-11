Vráti sa Sony Xperia Compact?

Vyrobí Sony kompaktný 5,5" model smartfónu?

Pri dnešnej záplave modelov 6.x palcov a viac, je už veľký problém nájsť kompaktný model smartfónu, ktorý by sa zmestil do ruky a zjednodušilo by sa jeho ovládanie jednou rukou. Je dosť možné, že japonská spoločnosť Sony pracuje na novom kompaktnom smartfóne s Androidom, ten by mal mať maximálne päť a pol palca.

Naposledy Sony uviedlo kompaktný smartfón v roku 2018 a to modelom Sony Xperia XZ2 Compact, no špekuluje sa, že novinka by mala používať čipset od Qualcommu - Snapdragon 775G 5G, ktorý sa objavil v septembri ako nástupca 765/765G. Zatiaľ ide len o ,,reči", ale nie raz sa v tomto prípade potvrdilo, že to nemusí byť len fáma.

Zdroj: GSMArena,