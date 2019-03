Volvo spolu s NTU vyvinulo 12 metrový autonómny elektrobus

Spoločnosť Volvo a Nanyang Technological University vyvinuli prvý autonómny elektrický autobus na svete.

Ide o jednopodlažný elektrický autobus, ktorý má dĺžku 12 metrov a kapacitu takmer 80 ľudí. Je tiež vybavený mnohými senzormi a ovládacími prvkami navigácie riadenými komplexným systémom umelej inteligencie (AI). Spoločnosť tiež deklaruje, že je vybavený najmodernejšími opatreniami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, aby sa zabránilo neželaným kybernetickým útokom.

Autobus Volvo je prvý z dvoch modelov, ktoré absolvovali predbežné kolá prísneho testovania v Centre of Excellence for Testing and Research of Autonomous vehicles at NTU (CETRAN), kde je umelá dráha spolu so všetkými prvkami mesta – sú tu semafory, prechody pre chodcov, zastávky, či dokonca simulácia zlého počasia.

Zdroj: Digitaltrends