Volvo sa pri návrhu nového vozidla inšpirovalo Legom

Volvo sa pri návrhu inšpirovalo modelom hračkárskej spoločnosti.

Švédska automobilová spoločnosť Volvo pracuje na koncepte, v rámci ktorého sa inšpirovalo populárnou stavebnicou pre deti a dospelých - Lego. Automobilka tentokrát myslela pri návrhu na stavebníkov, ktorým chce týmto konceptom pomôcť na stavbách. Koncept je inšpirovaný stavebnicou zo série Lego Technic - Technic Concept Wheel Loader Zeux - 42081. V reálnom svete má pracovné autonómne vozidlo názov LX03, ktoré má byť schopné uniesť až päť ton, pričom má byť schopné rozhodovať sa samo a má dokázať spolupracovať s tímom ľudí.

Autonómny nakladač LX03 je zároveň aj modulárny, pričom automobilová spoločnosť ho podľa predstáv zákazníka dokáže vyrobiť vo väčšej alebo menšej verzii. Koncept by mal byť schopný pracovať až osem hodín, čo plnohodnotne pokryje jednu smenu. Samozrejme, že sa Volvo drží trendov a vozidlo je poháňané batériami. Zatiaľ koncept nenaznačuje sériovú výrobu a pre Volvo tento model značí ďalší stupienok k výrobe finálneho modelu. Automobilka týmto projektom pracuje aj na vývoji umelej inteligencii a dekarbonizácii konštrukcie.

Bolo by veľmi potešujúce vidieť, ak by sa Volvo držalo dizajnu Lego stavebnice a uvideli by sme reálny sériovo vyrábaný model autonómneho nakladača.

Zdroj: Engadget, Lego,