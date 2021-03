Volvo a Aurora budú spolu vyvíjať autonómne kamióny pre Severnú Ameriku

Spoločnosť Volvo Autonomous Solutions vstúpila do dlhodobého partnerstva so spoločnosťou Aurora s cieľom vyvinúť a nasadiť riešenie autonómnej prepravy pre významné trasy v Severnej Amerike, čo by malo byť z hľadiska produktivity, bezpečnosti, udržateľnosti a energetickej účinnosti výhodou pre zákazníkov aj pre spoločnosti.

Toto partnerstvo sa zameria na integráciu vodiča spoločnosti Aurora do nákladných vozidiel Volvo určených na jazdu po diaľniciach a na vývoj špičkových riešení transport ako služba. Tieto riešenia stavajú na popredných produktoch spoločnosti Volvo a sú výsledkom dobrej praxe v oblasti bezpečnosti a rozsiahlych skúseností spoločnosti Aurora vo vývoji autonómnych systémov.

„Vytvorenie životaschopnej ponuky autonómneho riadenia po diaľnici si vyžaduje úzke partnerstvá so zákazníkmi aj s technickými partnermi s cieľom rozvinúť potrebné schopnosti,“ hovorí Nils Jaeger, prezident spoločnosti Volvo Autonomous Solutions. „Toto vzrušujúce partnerstvo prináša náš cieľ transportu ako služby o dôležitý krok bližšie a urýchli našu komerčnú ponuku aplikácií medzi hlavnými uzlami v Severnej Amerike. Aurora je už teraz na čele v oblasti autonómnych systémov a jej integrovaná platforma autonómneho riadenia, softvéru, hardvéru a dátových služieb ponúka v strednodobom horizonte jasnú cestu k efektívnym a bezpečným riešeniam na diaľnici.“

„Od prvého spoločného projektu v roku 2018 si Aurora vybudovala hlbokú úctu k spoločnosti Volvo, jej inžinierskym procesom a záväzku k bezpečnosti,“ uviedol Sterling Anderson, spoluzakladateľ a hlavný produktový riaditeľ spoločnosti Aurora. „Vďaka základom, ktoré sú teraz kladené založením spoločnosti Volvo Autonomous Solutions a vytvorením špičkovej sady senzorov spoločnosti Aurora, sme nadšení, že môžeme spojiť sily na vývoji autonómnych riešení riadenia s pôsobivou sieťou zákazníkov spoločnosti Volvo.“

Predtým oznámené spolupráce spoločnosti Volvo Group s partnermi ako NVIDIA a ďalšími pokračujú podľa tlačovej správy paralelne so spoluprácou so spoločnosťou Aurora.

Prečítajte si tiež: Startup Aurora chce spolu so spoločnosťami Toyota a Denso vytvoriť autonómnu taxislužbu

Zdroje: Aurora, Volvo Autonomous Solutions, Volvo Group