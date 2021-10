Volkswagen má uvažovať nad prepustením 30 000 ľudí

Volkswagen má uvažovať o prepustení 30 000 ľudí, aby mohol lepšie konkurovať.

Automobilová spoločnosť Volkswagen má uvažovať o prepustení 30 000 zamestnancov, v prípade oneskoreného prechodu na výrobu plne elektrických automobilov. Za touto úvahou môže stáť aj postupná finalizácia Gigafactory konkurečnej automobilky Tesla, ktorá stavia závod na výrobu elektromobilov v Nemecku. Na porovnanie: Tesla vyrobí ročne 500 000 automobilov s 12 000 zamestnancami, zatiaľ čo VW závod vo Wolfsburgu vyrobí ročne 700 000 automobilov s 25 000 zamestnancami. Hovorca nemeckej spoločnosti - Michael Manske mal zároveň potvrdiť naliehavosť prechodu na výrobu elektromobilov, nakoľko konkurencia v tomto odvetví raketovo rastie, ale mal aj poprieť úvahy o rušení pracovných miest.

Tesla má podľa nemeckého koncernu nastavovať nové štandardy, ktoré musí Volkswagen minimálne dorovnať, aby si udržal konkurencieschopnosť. To sa týka hlavne závodu vo Wolfsburgu, kde sa naďalej vyrábajú automobily so spaľovacím motorom. Výroba elektromobilov v tejto fabrike je plánovaná až na rok 2026, pričom prvým modelom má byť sedan. Nemecká Gigafactory spoločnosti Tesla by mala vyrobiť týždenne 5 000 až 10 000 elektromobilov. K téme prepúšťania sa opatrne vyjadrili aj odbory, podľa ktorých je toto číslo scestné, ak by to bola pravda. Podobne sa vyjadril aj druhý najväčší spoluvlastník spoločnosti - odborová organizácia z Dolného Saska, podľa ktorých takéto škrty neprichádzajú do úvahy.

Zdroj: Reuters,