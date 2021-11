Volkswagen investuje do elektroáut, aby sa vyrovnal Tesle

Volkswagen plánuje zdvojnásobiť počet zamestnancov svojej divízie nabíjania a energetiky.

Chce zaviesť v budúcom roku novú platobnú technológiu a uzavrieť ďalšie aliancie, aby sa vyrovnal Tesle na kľúčovom bojovom poli elektromobilov: v oblasti energetickej infraštruktúry. Najväčšia európska automobilka dúfa, že zabezpečením dostatočného počtu rýchlonabíjacích zásuviek a dostatočného množstva energie pre elektromobily, ktoré chce predávať, presvedčí vodičov, ktorí sa obávajú o dojazd batérií, že sa môžu nadobro vzdať svojich vozidiel na fosílne palivá. Na zdôraznenie svojich elektrických ambícií Volkswagen angažoval veteránku v oblasti energetiky Elke Temmeovú, ktorá strávila takmer dve desaťročia v nemeckých energetických spoločnostiach RWE a Innogy, aby pomohla automobilke lepšie sa pripraviť na súboj s Teslou.

V tejto funkcii je od januára 53-ročná Temmeová, ktorej úlohou je spojiť rôzne energetické aktivity automobilky, ako je obstarávanie energie, umožnenie zákazníkom nabíjať svoje autá doma a na cestách a predaj potrebnej elektrickej energie. Temmeová plánuje zdvojnásobiť počet zamestnancov európskej divízie VW pre nabíjanie a energiu, známej ako Elli, na približne 300 v roku 2022, pričom v tomto roku ho už strojnásobila, uviedla v rozhovore pre agentúru Reuters. „Investujeme do obrovských rastových oblastí, ktoré nemusia byť vždy hneď ziskové. Tieto investície vždy vnímame v celkovom kontexte stratégie našej skupiny,“ povedala. „Preto je budovanie komplexnej infraštruktúry kľúčové.“ Temmeová odmietla spresniť rozpočet, ktorý dostala k dispozícii, ale uviedla, že Volkswagen, ktorý vedie obdivovateľ Tesly Herbert Diess, schválil požiadavky na investície pre divíziu, ktorá predáva aj domáce batériové úložné systémy podobné Powerwall od Tesly.

Podľa analýzy agentúry Reuters VW so svojimi investičnými plánmi do roku 2030 v oblasti elektrických vozidiel a batérií celosvetovo jednoznačne vedie a do roku 2025 plánuje na batériové elektrické vozidlá vynaložiť 35 miliárd eur. Pokiaľ však ide o siete rýchlonabíjačiek, ktoré sú podľa mnohých analytikov kľúčové pre zavedenie elektromobilov do bežnej premávky, má VW čo doháňať. Tesla už roky zavádza výkonné nabíjačky Superchargers a má globálnu sieť približne 30-tisíc rýchlonabíjačiek, ktoré podľa nej dokážu za 15 minút nabiť na 200 km. Spoločnosť v októbri uviedla, že jej vlastná sieť sa za posledných 18 mesiacov zdvojnásobila a v nasledujúcich dvoch rokoch sa strojnásobí. Volkswagen medzitým očakáva, že jeho sieť rýchlonabíjačiek sa do roku 2025 (keď chce predbehnúť Teslu ako lídra na svetovom trhu s elektrickými vozidlami) takmer zoštvornásobí na približne 45-tisíc. V Európe má 18-tisíc elektrických staníc, v Číne 17-tisíc a v Severnej Amerike 10-tisíc.

Volkswagen v marci uviedol, že do tej doby plánuje vynaložiť 400 miliónov eur na rozšírenie svojej siete rýchlonabíjačiek na kontinente. To je však len kvapka v mori v porovnaní s 5 miliardami eur, ktoré Európska únia odhaduje, že budú potrebné každý rok až do roku 2040 na rozšírenie nabíjacej infraštruktúry na kontinente, čo zvyšuje tlak na verejné služby a vlády. V Európe je skupina VW spolu s konkurenčnými automobilkami BMW, Daimler, Mercedes-Benz, Ford a Hyundai akcionárom podniku EÚ pre rýchle nabíjanie Ionity. Spojila sa tiež s energetickými spoločnosťami, ako je taliansky Enel, britská BP a španielska Iberdrola, aby vyplnila geografické medzery a vytvorila plán, ako možno rozdeliť financovanie infraštruktúry pre elektrické vozidlá medzi jednotlivé odvetvia. „V úvahu prichádzajú rôzne modely, od produktových partnerstiev a spoločných podnikov až po fúzie a akvizície,“ povedala Temmeová.

Tesla už ukázala, že v oblasti elektrických vozidiel už nestačí len predávať autá. Pristúpila k modelu, ktorý zákazníkom ponúka všetko od automobilov cez batériové úložiská až po solárne panely, ako aj elektrinu v niektorých štátoch USA. Volkswagen teraz predáva elektrickú energiu maloobchodným zákazníkom, ktorí jazdia na elektrických vozidlách alebo plug-in hybridoch. Jedna z jeho taríf (ktorá je k dispozícii zákazníkom, ktorí nevlastnia vozidlo VW) od svojho spustenia v júli prilákala viac ako 10-tisíc klientov, uviedla Temmeová. Povedala, že VW plánuje sprístupniť svoje rýchlonabíjačky pre všetkých vodičov elektromobilov, na rozdiel od Tesly, ktorá doteraz ponechávala svoju sieť supernabíjačiek len pre vodičov Tesly – s výnimkou pilotného programu v Holandsku. „Pokiaľ ide o zavádzanie nabíjacej infraštruktúry, uplatňujeme iný prístup ako Tesla,“ povedala Temmeová.

„Chceme otvorenú, nediskriminačnú nabíjaciu sieť a budeme rozvíjať naše služby, aby bola naša ponuka pohodlnejšia, jednoduchšia a atraktívnejšia.“ Volkswagen tvrdí, že jeho otvorený prístup pre všetkých znamená, že kupujúci jeho elektrických vozidiel môžu nabíjať na viac ako 250-tisíc existujúcich verejných nabíjacích miestach v celej Európe – od rôznych poskytovateľov s rôznymi rýchlosťami nabíjania. Problémom je, že nabíjacie protokoly a platobné metódy sa môžu u rôznych dodávateľov líšiť, čo môže z dobíjania elektromobilu urobiť časovo náročnú a chaotickú záležitosť. Od prvého štvrťroka 2022 plánuje VW v Európe ponúkať technológiu „Plug & Charge“, ktorá tento proces zjednoduší.

Vozidlo si uloží platobné údaje majiteľa a vykoná bezkontaktnú platbu po pripojení nabíjacej zástrčky k elektromobilu na čerpacích staniciach zriadených pre túto službu. Hoci ide o nové výzvy pre zavedených výrobcov automobilov, Temmeová, ktorá bola priamym svedkom náhleho odklonu nemeckých energetických podnikov od jadrovej energie po havárii vo Fukušime, verí, že sa dajú zvládnuť. „Energetické podniky sa musia nanovo objaviť a prejsť od jadrovej a uhoľnej energie k obnoviteľným zdrojom. V automobilovom priemysle, aj vo Volkswagene, je v súčasnosti otázkou, ako dôsledne presunúť pozornosť z konvenčných vozidiel na udržateľnú mobilitu,“ povedala. „Tieto výzvy sú podobného rozsahu.“

Zdroj