Volkswagen do roku 2035 skončí s predajom spaľovacích motorov

Nemecký výrobca vozidiel Volkswagen skončí s predajom áut so spaľovacím motorom do roku 2035. Deje sa tak kvôli prechodu na elektrický pohon. Koniec predaja je naplánovaný najskôr v Európe, konkrétne medzi rokmi 2033 až 2035.

V USA a Čína sa predpokladá s ukončením spaľovacích motorov až neskôr. V Južnej Amerike a Afrike pôjde o ešte dlhšie obdobie, nakoľko tamojšia politická situácia a infraštruktúra nie je naklonená rozvoju elektromobilizmu.

Najneskôr do roku 2050 by sa však ponuka vozidiel Volkswagen mala obmedziť len na tie, s neutrálnou uhlíkovou stopou. V Európe sa spoločnosť bude usilovať, aby elektromobily do roku 2030 tvorili 70% z celkového predaja vozidiel. Európska únia tlačí na znižovanie emisií, výrobcovia automobilov sa teda musia zaoberať vývojom pohonov s nízkymi emisiami, inak sú nútení za prekračovanie CO2 limitov platiť vysoké pokuty.

Zdroj: Reuters

Obrázok: VW