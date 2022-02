Volkswagen chce kúpiť Huawei

Nemecká automobilka si robí zálusk hlavne na jednu divíziu Huaweiu.

Podľa informácií nemeckého magazínu Manager Magazin, by mala mať automobilová spoločnosť Volkswagen záujem o kúpu divízie Inteligentných áut firmy Huawei. Zatiaľ nie sú známe detaily o kúpe, ale dá sa predpokladať, že nemecká automobilka má jednoznačný záujem konkurovať spoločnosti Tesla na poli autonómnych elektromobilov. Podľa informácií by mali obe spoločnosti (Volkswagen a Huawei) jednať o zlúčení. Pre oboch gigantov by malo ísť o veľmi výhodný obchod, nakoľko obaja by touto fúziou získali schopnosť konkurovať Tesle.

Dá sa predpokladať, že po úspešnom obchode by sme mohli očakávať aj predstavenie prvého autonómneho automobilu spoločnosti Volkswagen. Samotný obchod určite nebude lacný, nakoľko len za rok 2021 technologický gigant Huawei preinvestoval takmer 1 miliardu dolárov na výskum a vývoj inteligentných automobilov. To zahŕňa aj snahu o vytvorenie tímu pre výskum a vývoj ,pozostávajúci z takmer 5 000 ľudí, z čoho 2 000 by sa venovalo autonómnemu riadeniu. To, či sa nakoniec obchod uskutoční ukáže len čas.

Zdroj: InterestingEngineering,