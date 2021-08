Vojna medzi USA a Huawei pokračuje

Americká firma BSE obviňuje spoločnosť Huawei zo špionáže.

Čínska technologická spoločnosť Huawei znova čelí obvineniam. Tentokrát sú od americkej spoločnosti Business Efficiency Solutions (BES), ktorý obvinil čínsku spoločnosť z kradnutia technológií a inštalácie "zadných dvierok". Americký dodávateľ BES zároveň podal žalobu na Federálny súd, kde obviňuje čínsku spoločnosť z vyššie spomenutých činností. Pritom Huawei mal nútiť americkú spoločnosť do inštalácie zadných dvierok, ktoré by dali čínskej firme prístup do Pakistanskej mobilnej siete, vďaka čomu by mohla zbierať informácie o obyvateľoch tejto krajiny.

Incindet sa presnejšie týka mesta Lahore, kde mal Huawei získavať citlivé dáta. BSE vo svojom tvrdení hovorí, že čínska spoločnosť od nich žiadala vytvorenie duplikátu siete v čínskom meste Suzhou (Su-čou), čo americká firma odmietla. Zároveň sa spoločnosť BSE pýtala čínskeho technologického giganta, či má pre svoju požiadavku povolenie od pakistanskej vlády, na čo im mal Huawei odpovedať, že povolenie nepotrebuje a tak sa im mal gigant vyhrážať aj vypovedaním zmluvy. Spoločnosť Huawei nakoniec podľa BES získala povolenie, ale nepovedala odkiaľ ani od koho.

Technologický gigant sa bráni, že na tieto tvrdenia neexistujú dôkazy, žeby do svojich produktov inštaloval zadné vrátka. Huawei zároveň priznal existenciu duplicitného systému, ale v tomto prípade išlo o testovaciu verziu, fyzicky oddelenú od skutočnej, čo znemožňuje extrakciu informácií. Tento spor zároveň vyústil do kontroly siete v meste Lahore, pod dozorom Muhammadom Kamran Khanon, pričom podľa jeho slov zatiaľ nebol zistený únik dát.

Spoločnosť Huawei stále čelí rôznym obvineniam z krádeže údajov, technológií a podobne, ale doteraz jej nič nebolo dokázané. Akurát jej len tieto obvinenia spôsobili nemálo starostí.

Zdroj: Engadget,