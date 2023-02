Vo vývoji má byť nové pokračovanie populárnej ťahovej stratégie Civilization

Oznámenie nového pokračovania prinieslo aj zmeny na postoch v spoločnosti.

Dcérska spoločnosť Take-Two - Firaxis oznámila začatie prác na novom pokračovaní hernej série - Civilization. Bohužiaľ, veľa podrobností zatiaľ nie je známych. Zatiaľ sa informácie týkajú skôr personálnych zmien. Kreatívnym riaditeľom projektu má byť Ed Beach, ktorý má s touto hernou sériou viac ako pätnásťročné skúsenosti a to aj vrátane pozície vedúceho dizajnéra titulu Civilization VI. Ďalšou zmenou je odchod Stevea Martina z pozície prezidenta spoločnosti po 17 rokoch, ktorý túto funkciu zdedil po spoluzakladateľovi spoločnosti Fraxis - Jeffovi Briggsovi.

Zo spoločnosti taktiež odchádza po 23 rokoch Jake Solomon, ktorý mal na starosti dizajn. Poznať ho môžu hlavne hráči hernej série XCOM, no neskôr pracoval aj na hre Marvel Midnight Suns. Podľa Solomonových slov sú za odchodom zo spoločnosti Firaxis nové príležitosti. Podľa jeho slov "miloval navrhovanie taktických hier", ale chce túto úlohu nechať mladším a múdrejším ľuďom. Oznámenie novej hry zo sveta Civilization, prinieslo aj nečakané personálne zmeny a ostáva len veriť, že noví ľudia na pozíciách zvládnu svoje úlohy. Predsa len by to bola veľká škoda, keby tým utrpí "matka" ťahových stratégií.

Zdroj: Engadget,