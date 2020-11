Vo výrobe čipov Intel stále vedie, NVIDIA a AMD zaznamenali vysoký nárast

Intel je stále najväčším výrobcom čipov, vyplýva to zo zverejnenej správy od analytickej spoločnosti IC Insights. Zároveň sa oproti minulému roku ukazuje veľký nárast pri spoločnostiach NVIDIA, AMD a TSMC.

Správa od IC Insights hovorí o tržbách 73,9 miliárd dolárov pre Intel za predaj čipov za rok 2020, čo je oproti minulému roku 4% nárast. Na druhom mieste sa nachádza Samsung s nárastom tržby 9%. TSMC ostáva na treťom mieste, avšak s vysokým nárastom 31%.

Do prvej pätnástky pribudli spoločnosti MediaTek a AMD, čo im zabezpečil najmä vysoký nárast tržby oproti minulému roku, pre AMD je to 41%, pre MediaTek 35%. Apple je v rebríčku špecifickou firmou, pretože svoje čipy nepredáva, ale používa iba vo svojich produktoch. Ide teda o odhadované tržby za vyrobené čipy, ktoré by mali v tabuľke znamenať 13. miesto. NVIDIA rástla oproti minulému roku najviac, tržby zvýšili o 50%.

TOP 15 výrobcov čipov na základe tržby

IC Insights odhaduje rast celého trhu s čipmi o 13% s celkovými tržbami 355,4 miliardy dolárov, pričom rast je dvojnásobný, oproti tomu, aký bol predpokladaný.

Zdroje: IC Insights, Guru3D