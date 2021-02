VLC 4.0 príde s novým používateľským prostredím, online prehrávačom a vylepšenou bezpečnosťou

Populárny multiplatformový prehrávač médií VLC tento rok oslavuje 20 rokov. Napriek svojmu veku vývojári nepoľavujú a softvér v najbližších mesiacoch dostane aktualizáciu na verziu 4.0, ktorá prinesie zmenu používateľského prostredia, nový webový prehrávač a vylepšenú bezpečnosť.

Vývojár uviedol, že práce na najnovšej verzii softvéru sú takmer dokončené a vydanie stabilnej verzie sa očakáva už v nasledujúcich mesiacoch. Medzi významné zmeny prichádzajúce do VLC 4.0 patrí vynovené užívateľské prostredie, ktoré bude prepracované od základov.

Podľa prezidenta organizácie VideoLAN Jean-Baptista Kempfa tím pracoval na úprave používateľského prostredia tak, aby bolo modernejšie. Už v roku 2019 predstavila organizácia verziu nového používateľského prostredia, ktorá nahradzovala starú svetlošedú farebnú schému pôvodnej verzie programu priehľadnými prvkami s modernejšími ikonami - tieto snímky z roku 2019 však nemusia predstavovať výslednú verziu používateľského prostredia.

Spoločnosť tiež vytvára webovú verziu programu VLC pomocou programovacích jazykov Webassembly a JavaScript. To by používateľom umožnilo prehrať si akýkoľvek typ filmu alebo videa priamo vo svojom prehliadači.

Ďalšou zaujímavosťou je to, že VideoLAN pracuje aj na ďalšom projekte pod interným názvom Moviepedia Project, ktorý je pokusom o vybudovanie databázy pre filmy v štýle databáz Internet Movie Database (IMDb), The Movie Database (TMDb) alebo Česko-Slovenská filmová databáza (ČSFD), ktorú by mohli používatelia editovať a spravovať.

Kempf dodal, že organizácia tiež skúma využitie bezplatného modelu streamovania videa podporovaného reklamou v prehrávači s cieľom generovať príjmy, ktoré by pomohli projekt podporiť. Hlavným ťažiskom verzie VLC 4.0 by malo byť zabezpečenie, vývojár však neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.

Verzia 4.0 programu VLC zatiaľ nemá pevne stanovený dátum vydania, prísť by však mala niekedy v tomto roku.

Zdroje: FOSDEM, Protocol, GSMArena

Zdroj titulného obrázka: vlastný koncept autora